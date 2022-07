Nazione, contatti Inter-Fiorentina per Milenkovic, ma la viola ha chiesto circa 20 milioni

Italiano è stato chiaro: «Spero che Milenkovic resti, è un giocatore che lo scorso anno ha fatto grandisismi passi in avanti e che per noi è molto importante». Il serbo, però, visti gli intrecci di mercato e in attesa che si completi l’effetto domino legato ai difensori delle big, sarebbe sempre più nel mirino dell’Inter. I nerazzurri si sarebbero fatti avanti con la Fiorentina, ma la società viola avrebbe chiesto una cifra di circa 20 milioni. Staremo a vedere. Lo scrive La Nazione.

