Nazione, Conference, Fiorentina testa di serie in extremis: evitato Villarreal, West Ham e Basilea

La Fiorentina, seppur in extremis, è riuscita ad entrare nell’urna delle 17 teste di serie del sorteggio delle gare valide per il play off “Piazzate” di Conference League che si terrà martedì 2 agosto a Nyon. L’eliminazioni di Astana, BATE e PAOK, infatti, hanno consentito ai viola ed al Colonia di “salire” fra le teste di serie, cosa che, invece, non è riuscita al Nizza, unica “big” che affronterà lo spareggio decisivo col rischio di incrociare una squadra di “prima fascia”. La squadra di Italiano ha evitato, così, sfide particolarmente ostiche che l’avrebbero potuta mettere di fronte a formazioni come, ad esempio, Villarreal, West Ham, Colonia, Basilea e Slavia Praga. I nomi delle squadre più forti fra le non teste di serie che, invece, la Fiorentina potrebbe incontrare (nel caso in cui queste, comunque, dovessero superare il 3° turno) potrebbero essere quelli di Twente, Anversa, AZ Alkmaar, Hapoel Beer Sheva e Anderlecht, oltre al Nizza stesso. Da evidenziare la modalità del sorteggio del percorso “piazzate” del play off che riguarda questi 17 accoppiamenti, in quanto non si procederà con la tradizionale estrazione delle singole palline con i nomi delle squadre. Queste 34 squadre, anzi, le 5 squadre già certe di partecipare e le 29 gare ancora da disputare, infatti, verranno suddivise in 4 gruppi in modo da velocizzare l’estrazione attraverso il semplice abbinamento numerico. Questo significa che il novero delle potenziali avversarie dei gigliati nel play off verrà ristretto a 4 o 5 nomi, che poi, trattandosi di gare, diventeranno 8 o 10. Le date in cui si giocherà il play off sono il 18 ed il 25 agosto e la Fiorentina potrebbe giocare la gara d’andata sia in casa che in trasferta. Chiudiamo ricordando che i viola conosceranno il nome dell’avversaria solo l’11 agosto, ossia dopo che si saranno disputate le partite di ritorno del 3° turno di qualificazione. Lo scrive La Nazione.

