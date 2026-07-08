Nazione: “Comuzzo potrebbe andare via in prestito. Ranieri? L’addio sarebbe a titolo definitivo”
Ranieri e Comuzzo i maggiori indiziati a lasciare spazio
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 10:25
Prima di qualsiasi decisione definitiva il tecnico vorrà valutare il gruppo sul campo ma i primi indiziati a fare spazio sembrano essere Pietro Comuzzo e Luca Ranieri. Il classe 2005, reduce da una stagione complicata, potrebbe rilanciarsi attraverso un prestito (la Lazio ha chiesto informazioni). Diverso il discorso per l'ex capitano che davanti a un'offerta congrua potrebbe salutare a titolo definitivo. Lo scrive La Nazione.