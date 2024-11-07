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Nazione: “Comuzzo il ‘soldato’ del presente e del futuro. La Fiorentina se lo tiene stretto, pochi con le sue caratteristiche”

Comuzzo sta crescendo, è la rivelazione del campionato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2024 10:08
Nazione: “Comuzzo il ‘soldato’ del presente e del futuro. La Fiorentina se lo tiene stretto, pochi con le sue caratteristiche” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il ‘soldato' Pietro Comuzzo sta diventando grande. Lo si capisce anche dal fatto che Raffaele Palladino se lo è portato con sé nella conferenza stampa della vigilia. Quella che in genere è riservata ai leader della squadra. Il classe 2005 rivelazione del campionato è parso tranquillo. Stasera partirà probabilmente dalla panchina pronto per la battaglia di domenica contro il Verona. Ma dietro si nasconde una grande verità. Pietro Comuzzo rappresenta il presente e il futuro della difesa viola. Coccolarlo, proteggerlo e difenderlo a ogni costo. Con certe caratteristiche in Italia non ci sono molti difensori. Lo scrive La Nazione. 

https://www.labaroviola.com/repubblica-giro-di-boa-in-conference-palladino-punta-sulla-fiorentina-2/275874/

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