Nazione: “Commisso pronto a cedere Amrabat in prestito, problema che verrebbe rimandato di un anno”

Amrabat e Jovic sono ai margini del progetto tecnico di Italiano, sarebbe un’impresa rimetterli al centro del villaggio dopo la chiusura del mercato. Sul fronte del marocchino la Fiorentina teme ormai di non ricevere più alcuna offerta. Rocco Commisso sta seguendo il tutto in prima persona ed alla fine per togliersi dall’impaccio potrebbe anche accettare di cedere Amrabat in prestito, con contratto allungato fino al 2025 (il club ha un’opzione da far valere). Un’idea, che nello scenario peggiore rimanderebbe il problema al prossimo anno. In quello migliore (ovvero dopo una buona stagione) il calciatore potrebbe essere riscattato dal suo nuovo club. Lo scrive La Nazione.