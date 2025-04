Nazione: “Commisso non si sbilancia pubblicamente ma l’obiettivo della Fiorentina è la Champions”

L’asticella dell’obiettivo, pubblicamente, non la posiziona nessuno anche se tutti pensano in grande, come alla Champions. Commisso non cade nel tranello e ribadisce quanto già detto a inizio stagione. «Voglio fare meglio dell’anno precedente, io credo che possiamo farce-la. Abbiamo recuperato due-tre ragazzi: a parte Colpani e Gosens, siamo al completo. Ora vediamo con il Milan come va». Sull’Europa Rocco ci crede. Così come tutta la Fiorentina. E i risultati in campo alimentano le ambizioni viola. Che non sono poche. Lo riporta La Nazione.