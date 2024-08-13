Nazione: "Commisso blocca la cessione di Nico ma se dovesse arrivare un'offerta indecente, la Fiorentina vacillerà"

Forte decisione quella presa da Commisso

Mentre Pradè aspettava un segnale dal Genoa, il presidente viola ha deciso di prendere questa forte decisione, niente Juventus per Nico. Gudmundsson rimane l'obiettivo primario, con il Genoa che sta lavorando per cercare di convincerlo a restare. Ma la Fiorentina rimane sullo sfondo fiduciosa. Inoltre, è chiaro che Rocco Commisso non voglia vendere il suo numero 10 ma dall'altro canto, se dovesse arrivare un'offerta indecente, il club viola vacillerebbe. Per adesso nessuno si è avvicinato ai 30 milioni chiesti dalla Fiorentina, nemmeno la Juventus. Lo scrive La Nazione.