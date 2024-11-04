Nazione: “Colpani insufficiente, probabilmente ha il serbatoio in riserva avendole giocate quasi tutte” 

Una giornata non delle migliori per il Flaco

Andrea Colpani si è preso un 5,5 in pagella nelle pagine de La Nazione. “Una giornata non delle migliori per il Flaco che prova ad accendersi ma la sua azione non sempre è precisa. Passo indietro rispetto alle recenti uscite, sotto il profilo della concretezza, non dell'impegno che resta sempre in linea con le aspettative. Ha abituato a ben altre prestazioni e probabilmente anche lui ha il serbatoio in riserva visto che le ha giocate quasi tutte. Dal 63' Ikone”.

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