Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: "Clausola Kean? Fa bene alla Fiorentina. In trattativa libera non facile venderlo a più di 50 milioni"

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nazione: “Clausola Kean? Fa bene alla Fiorentina. In trattativa libera non facile venderlo a più di 50 milioni”

FiorentinaKean

La clausola ora è di 62 milioni

La clausola di Kean, aveva bloccato il prezzo di mercato dell’attaccante a 52 milioni. Clausola bassa, si diceva. Clausola alzata poi a 62 milioni accanto alla firma del nuovo contratto. Ma oggi, se la Fiorentina dovesse decidere in qualche modo di ascoltare proposte sul bomber, i riflessi della stagione horror sarebbero importanti anche su di lui. Per potenziale, età, certezza di un posto in Nazionale e curriculum del recente passato, Moise rimane senza dubbio un top player ma in trattativa libera (ovvero senza guardare la clausola) sarebbe non esattamente semplice venderlo ad un’offerta che superi i 50 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

