Nazione: clausola da 65 milioni per Bernardeschi già a gennaio
Dopo aver constatato che ormai gli occhi del mondo sono puntati si Nikola Kalinic e Federico Bernardeschi, secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina punta a tutelarsi. Lo farebbe già nel merca...
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2016 11:12
Dopo aver constatato che ormai gli occhi del mondo sono puntati si Nikola Kalinic e Federico Bernardeschi, secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina punta a tutelarsi. Lo farebbe già nel mercato di gennaio, inserendo anche nel contratto di Bernardeschi una clausola rescissoria, come quella da 50 milioni per Nikola Kalinic, ma di un'entità diversa: nel caso del numero dieci, secondo il quotidiano, il prezzo verrà fissato a 65 milioni di euro.