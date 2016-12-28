Nazione: clausola da 65 milioni per Bernardeschi già a gennaio

Dopo aver constatato che ormai gli occhi del mondo sono puntati si Nikola Kalinic e Federico Bernardeschi, secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina punta a tutelarsi. Lo farebbe già nel merca...

A cura di Redazione Labaroviola 28 dicembre 2016 11:12

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