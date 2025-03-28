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Nazione: “Ci sarà la spinta del Franchi! Fiorentina-Atalanta verso il sold out, 20mila i tifosi presenti”

La Fiorentina ha bisogno ancora una volta della spinta dei suoi tifosi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2025 08:51
Nazione: “Ci sarà la spinta del Franchi! Fiorentina-Atalanta verso il sold out, 20mila i tifosi presenti” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Servirà ancora una volta la spinta del Franchi, così come accaduto contro Juventus e prima ancora Panathinaikos nelle ultime due gare interne. La Fiorentina, quinta formazione del campionato per rendimento casalingo, potrà contare sui propri tifosi per far male all’Atalanta. Domenica ci sono speranze di poter realizzare il secondo sold-out consecutivo in campionato: a ieri i biglietti staccati per la sfida contro la Dea erano circa 19mila, con la Curva Ferrovia andata sold-out già giovedì e buona parte dei settori dell’impianto vicini ad esaurire le disponibilità rimaste. Restano ancora pochi tagliandi in Maratona (domenica il meteo promette sole, dunque non ci saranno complicazioni di sorta) e qualche migliaio in tribuna coperta, con entrambi i parterre pressoché esauriti. Lo scrive La Nazione.

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