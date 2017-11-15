Nazione: Chiesa rinnova, ma il PSG piomba su di lui. Crescita all'ombra di Neymar? Occhio anche all'Inter...
La Nazione in edicola questa mattina riserva spazio nella prima pagina sportiva al mercato, con il titolo: "Chiesa è vicino al rinnovo fino al 2022. Ma il PSG e l'Inter osservano interessati". Fede ha...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 08:58
La Nazione in edicola questa mattina riserva spazio nella prima pagina sportiva al mercato, con il titolo: "Chiesa è vicino al rinnovo fino al 2022. Ma il PSG e l'Inter osservano interessati". Fede ha firmato solo pochi mesi fa un accordo che scade nel 2021: presto avrà un aumento sostanzioso. Riuscirà il richiamo del PSG e di Neymar a tenere a bada le ambizioni del giovane Chiesa?