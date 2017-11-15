Nazione: Chiesa rinnova, ma il PSG piomba su di lui. Crescita all'ombra di Neymar? Occhio anche all'Inter...

La Nazione in edicola questa mattina riserva spazio nella prima pagina sportiva al mercato, con il titolo: "Chiesa è vicino al rinnovo fino al 2022. Ma il PSG e l'Inter osservano interessati". Fede ha...

A cura di Redazione Labaroviola 15 novembre 2017 08:58

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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