Prima di valutare un’eventuale cessione, la Fiorentina secondo La Nazione sta lavorando al rinnovo di Federico Chiesa. Al momento non sembrano esserci club in grado di offrire a Commisso quanto vuole per il suo gioiello l’offerta massima potrebbe essere 50 milioni. Un rinnovo che porterebbe a 4 milioni l’ingaggio di Chiesa, pari a quello di Ribery. In sede di rinnovo i viola potrebbero inserire una clausola rescissoria pari al prezzo che ritiene giusto per lui, non meno di 80 milioni.