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Nazione: Chiesa e Hagi, il futuro è in casa. Ora la prima squadra...

La Nazione dedica oggi ampio spazio all'impresa della Fiorentina Primavera, che ieri ha asfaltato la Juventus in coppa Italia. Grande spazio per Ianis Hagi e Federico Chiesa, entrambi sugli scudi per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2016 10:47
Nazione: Chiesa e Hagi, il futuro è in casa. Ora la prima squadra... -
Rassegna Stampa
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La Nazione dedica oggi ampio spazio all'impresa della Fiorentina Primavera, che ieri ha asfaltato la Juventus in coppa Italia. Grande spazio per Ianis Hagi e Federico Chiesa, entrambi sugli scudi per prestazioni fantastiche. Da incorniciare la punizione del rumeno, mentre il figlio d'arte ha messo via un assist ed un eurogoal pazzesco. Presto saranno stabilmente in orbita prima squadra.

 

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