La spiegazione ufficiale, sulla panchina di Chiesa è stata una scelta tecnica di rotazione. Secondo La Nazione la realtà non è questa. Negli ultimi tempi l’attaccante è sembrato brillante, dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo, Chiesa non ha più giocato una gara intera. Ha però comunque fatto delle buone prestazioni, assist contro il Verona, gol e assist a Lecce. Qualcosa per non torna, e se Chiesa venisse preservato per il calciomercato?