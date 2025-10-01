Nazione chiarisce: “Pioli soffre il momento, la responsabilità è enorme ma lo stesso si deve dire della squadra”

Eccola la Conference. Eccolo quel palcoscenico europeo che riaccende sogni, che rimette in moto le ambizioni, che si porta dentro lo spirito di vendetta dopo i risultati incassati dalla Fiorentina nelle tre edizioni andate in archivio negli ultimi tre anni. Stavolta però, il riapparire della Conference coincide anche – e soprattutto – con la responsabilità (enorme) che Stefano Pioli ha sulle spalle dopo l’inizio, drammatico, di quella che al contrario doveva essere la stagione dei sorrisi.

Pioli soffre il momento. Pioli lavora, si dibatte, prova e deve portare convinzioni per arrivare a un riscatto che deve prendere forma. A tutti i costi. E così la sfida con il Sigma, più che un appuntamento decisivo per iniziare al meglio la corsa in Conference, più che rimettere in moto la Fiorentina nella competizione che i viola vorrebbero vincere (inutile nasconderlo), più che tutto questo, dovrà essere sfruttata da Pioli per riconsegnare a Firenze una Fiorentina diversa. Acciaccata, ferita nell’orgoglio, ma proprio per questo rabbiosa, la squadra con cui Pioli deve affrontare il Sigma (e poi, domenica, la Roma) dovrà mandare messaggi forti e chiari sul piano delle idee, dell’atteggiamento tattico, della convinzione psicologica.

La responsabilità di Pioli è enorme, ma sia chiaro che lo stesso si deve dire per la squadra. Per il gruppo. Di chi insomma ha l’obbligo e il dovere di trasformare le mosse e le scelte dell’allenatore in un qualcosa di meglio rispetto a quanto visto nei tre punti conquistati nelle prime cinque sfide di campionato. Rieccola, la Conference, dunque. Ma Fiorentina-Sigma non sarà soltanto una partita con un target di difficoltà medio-basso, ma un vero e proprio incrocio con un futuro che vale già quasi tutta una stagione. Vincere sarà importante, ovvio. Ma decisivo sarà come la squadra di Pioli riuscirà a prendere il risultato. Lo scrive La Nazione.