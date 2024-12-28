Nazione: “Cedere o tenere Kayode? Diverse le offerte. Palladino non vuole privarsi di Parisi”

La Fiorentina sta ricevendo diverse offerte per due giocatori dello stesso ruolo

La Fiorentina sta ricevendo diverse offerte per due giocatori dello stesso ruolo, ma che agiscono su fasce diverse: Michael Kayode e Fabiano Parisi. Entrambi piacciono a molti club, ma la squadra allenata da Palladino avrebbe due strategia diverse.

Diversi club inglese avrebbero manifestato interesse per Kayode. Si parla di Aston Villa, Brentford e Brighton. Adesso la Fiorentina è davanti a un bivio: ascoltare le offerte, oppure no? Per quanto riguarda invece Parisi, la situazione è ben diversa. L'ex Empoli piace al Como di Fabregas ma anche al Milan di Fonseca. A breve arriveranno offerte ufficiali, ma Palladino non vorrebbe privarsi del giovane terzino. Lo scrive La Nazione.

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