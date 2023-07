Nazione, Castrovilli-Fiorentina rinnovo in stand by. Chi arretra? Presto l’incontro decisivo sul futuro

Tutto tace. O meglio, tutto scivola avanti (nel tempo) con i giri al minimo.E nei casi come questo – ovvero il progetto di rinnovo del contratto di Gaeatano Castrovilli – girare a ritmi bassi equivale a un caso di simil-stallo dal quale evidentemente non è facile uscire.La distanza che separa la proposta (della Fiorentina) dalla pretese (del giocatore) è naturalmente ancora troppo larga e allora servirà altro tempo. Ci sarà bisogno di nuovi tentativi, ma soprattutto – in casi come questo, ed è giusto ripetere il concetto – una soluzione sarà possibile solo quando (e se) una delle parti farà un passo indietro.

E allora ecco che nella fasi di stallo, e quindi in attesa della prossima mossa della Fiorentina o dello stesso Castrovilli, vanno ad accendersi voci di mercato (inevitabile), situazioni al limite fra la sportivo e il morale (il famoso concetto di riconoscenza) e motivazioni da addebitare magari all’allenatore che parlando di schemi e di tattica potrebbe riconoscere un ruolo più o meno importante al giocatore al centro del caso.Le tappe della vicenda dovrebbero arricchirsi presto di un nuovo incontro. Quello, probabilmente, da dentro o fuori. Lo scrive La Nazione.

