Gaetano Castrovilli secondo La Nazione, rischia di saltare anche la prossima gara in casa in programma domani contro l’Hellas Verona. Il gioiello viola ha ancora un problema al piede sinistro, ieri al centro sportivo ha svolto solo l’allenamento in gruppo, avverte ancora fastidio alla caviglia. Per questo, per non rischiarlo, in vista della prossima gara contro il Lecce, Iachini potrebbe decidere di lasciarlo in panchina.