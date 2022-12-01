Nazione, Cabral, gennaio è un mese decisivo. Se non convince può essere messo sul mercato

Il brasiliano ha una voglia matta di trasformarsi in un protagonista del calcio italiano

Se c'è un tema da mettere a fuoco con attenzione fin dal test di questo pomeriggio, con la Fiorentina impegnata ad Arezzo, quel tema è il futuro di Cabral, entrato nel mirino della Fiorentina esattamente un anno fa. Lo sguardo attento (e definitivo) di Italiano sarà proprio per Re Artù. Con la prospettiva di arrivare a quella che dovrà essere la decisione migliore per tutti. La finestra del mercato d'inverno, infatti, potrà essere una chiave importante nel caso Cabral continuasse a convincere così e così. Sì, Cabral per motivazioni, partecipazione e impegno è di fatto un giocatore che ha dato subito tutto. Non ha mai dato segnali di disappunto quando c'è stato da rimanere fuori e, come sa bene Italiano, il brasiliano ha una voglia matta di trasformarsi in un protagonista del calcio italiano.

Dall'Arezzo in poi, insomma, Cabral sarà chiamato a superare una serie di esami decisivi. Per tenersi stretta l'avventura di Firenze ed evitare che la porta, so-chiusa, del mercato, finisca per spalancarsi. Lo scrive La Nazione.

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