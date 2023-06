Nazione: “Burdisso offre Retegui, ha una clausola da 15 milioni. Occhio alla concorrenza del Lipsia”

Secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina si sta muovendo per rinforzare il proprio attacco. Mateo Retegui sarebbe l’obiettivo principale dei viola, giovane punta scoperta da Mancini sarebbe stata proposta ai gigliati da Burdisso che lo stima molto. La clausola che potrebbe liberarlo è pari a 15 milioni, cifra non impossibile. Il problema? La concorrenza, c’è il Lipsia che offrirebbe la Champions League ma garantirebbe meno spazio al ragazzo.

