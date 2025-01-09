Nazione: “Bove e la nuova vita tra monopattino e Viola Park. Conti lo invita a Sanremo?”

Bove è un esempio di resilienza

Edoardo Bove e la sua nuova vita in attesa di sviluppi dopo l'arresto cardiaco sofferto durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre scorso. Sono passati quaranta giorni e il centrocampista sta provando a riprendere a vivere con la naturalezza che lo aveva sempre contraddistinto, facendo il percorso tra piazza Strozzi, dove vive, e il Viola Park tutte le mattine per seguire da vicino gli allenamenti dei compagni, un giro in centro (in monopattino) dopo pranzo e la sera, di tanto in tanto, una visita agli amici del Colle Bereto.

Ad oggi il protocollo che sta seguendo Bove parla chiaro: stop, almeno per i prossimi cinque mesi, a qualsiasi tipo di attività che comporti uno sforzo fisico. Nemmeno tapis roulant o cyclette. Ma la speranza è che le analisi approfondite fatte a Careggi nei giorni del ricovero possano portare buone notizie per poterlo rivedere in campo, mentre anche Carlo Conti starebbe pensando di invitarlo sul palco di Sanremo. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-luiz-henrique-sogno-no-obiettivo-palladino-vuole-dei-gol-decisiva-sara-la-volonta-del-giocatore/284003/