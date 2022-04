Nazione, Bonaventura torna ma parte dalla panchina? Ballottaggio Maleh-Amrabat

La Nazione oggi in edicola, ha scritto che per la trasferta contro la Juventus, la Fiorentina sarà al completo. Bonaventura infatti tornerà tra i convocati. Nella formazione titolare torna Odriozola. Uno tra Maleh e Amrabat prenderà il posto di Castrovilli, se Bonaventura dovesse partire dalla panchina. In attacco Cabral-Ikoné-Gonzalez.

