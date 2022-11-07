Nazione: “Bonaventura il migliore, sembra tornato ad essere il padrone del campo: non sfrutta altre che occasioni”

Bonaventura il migliore di Samp-Fiorentina, ha avuto anche altre due occasioni di testa

Bonaventura da 7,5. Segue con il radar la progressione di Dodo e la mette dentro di astuzia. Per il resto attinge dal suo bagaglio fatto di giocate e ripartenze. Sembra tornato a essere il padrone del campo. Ha due occasioni di testa, ma non le sfrutta a dovere. Sarebbe stato perfetto. Lo scrive La Nazione.

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