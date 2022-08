Per il derby del Castellani ai tifosi viola saranno riservati 3.867 posti. I biglietti in vendita sul sito di Vivaticket saranno disponibili fino alle ore 19.00 di stasera solo per i tifosi in possesso di “InViolacard”. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, IL FIORENTINO CIOFFI GIÀ PUÒ ESSERE CACCIATO DA VERONA, LA SOCIETÀ HA CONTATTATO BALLARDINI