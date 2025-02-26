Nazione: “Beltran centravanti contro il Lecce? Dubbi sulle capacità dell’argentino”

Il miglior Beltran a Firenze l'abbiamo visto come sottopunta

Cominciamo da Beltran che se dovesse tornare al centro dell'attacco, andrebbe a fare quello che secondo Palladino doveva già fare in estate, ma che poi - con soluzioni tattiche alternative e portate avanti dall'allenatore - ha finito per non fare più. Di sicuro, Lucas centravanti non porterà la potenza e la fisicità di Moise, ma se l'argentino fosse in serata sì, nei movimenti e nella rapidità potrebbe rappresentare un pericolo importante per la difesa del Lecce. Va detto e ribadito, comunque, che il miglior Beltran visto a Firenze non ha mai fatto il centravanti, ma è stato quello nella posizione di sottopunta (meno che nella tragica partita di Verona), appunto alle spalle di Kean. Lo riporta La Nazione.