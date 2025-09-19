Nazione: “Bel segnale di Kean, è tornato e si è messo subito a disposizione di Pioli”

Re Moise è tornato. Dopo lo stop forzato di mercoledì per una lieve sindrome influenzale, ieri l’attaccante si è presentato puntuale al Viola Park, prendendo parte all’intera seduta di gruppo e restituendo a Stefano Pioli il sorriso in vista della delicata sfida contro il Como. Le sensazioni positive già filtrate due giorni fa hanno trovato conferma: Kean non solo ha bruciato i tempi di recupero ma ha mostrato la consueta disponibilità, mettendosi immediatamente a disposizione del tecnico. Un segnale forte, accolto con entusiasmo da tutto l’ambiente, che lo aspetta titolare al centro dell’attacco.



Pioli, che oggi alle 14 interverrà in sala stampa, può dunque contare sul suo numero 20 non solo per la rifinitura di domani ma anche per la sessione odierna: un dettaglio non da poco visto che il tecnico ha bisogno di certezze, specie dopo il pesante ko contro il Napoli. Lo scrive La Nazione.