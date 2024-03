Nazione: “Barone era a metà dell’opera che si era prefissato. Incognite sul futuro della Fiorentina”

Joe Barone, un personaggio che ha caratterizzato il rapporto della Fiorentina con Firenze, ma non solo. Braccio destro di Commisso, i suoi obiettivi erano chiari: riportare la Fiorentina in Europa, costruire un nuovo centro sportivo, ottenere uno stadio di proprietà e infine, sollevare un trofeo. Insomma, Barone era a metà dell’opera. Adesso, si aprono molte incognite sul futuro della Fiorentina. Commisso dovrà decidere a chi affidare la gestione del club. Per adesso, saranno fondamentali le figure di Pradè, Burdisso e Ferrari. Nel mentre, il patron viola sceglierà un altro suo uomo di fiducia. Poi, dalla stagione 2024-25, si capirà meglio il dà farsi. Lo scrive La Nazione.