Nazione, Barak riparte da Monza, ha dato le giuste risposte ad Italiano. Il mercato si allontana

Antonin Barak, che sta recuperando la miglior condizione dopo un’estate ai box per via di una malattia. La prestazione a Monza è stata confortante e soprattutto ha dato a Vincenzo Italiano le risposte che voleva. L’assenza di Bonaventura ha di fatto quasi obbligato a buttarlo nella mischia, e l’ex Verona ha risposto al meglio. Segnali importanti che hanno avuto anche l’effetto di allontanare possibili ipotesi di divorzio ventilate quando tutto sembrava diverso. Qualche sondaggio timido, alcuni approcci, ma sempre molto sfumati che davano però adito a opzioni diverse da Firenze. Barak di fatto è sempre stato il surrogato designato di Jack, ma le sue precarie condizioni avevano costretto il tecnico viola a rotazioni limitate e a Bonaventura un superlavoro, considerato che Infantino è ancora in rodaggio. L’ultima risposta è stata corretta, ora il mercato si allontana. Lo scrive La Nazione.