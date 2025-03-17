Nazione bacchetta la coreografia: “Non ha dato di Firenze una bellissima immagine”

Il pensiero di La Nazione sulla coreografia della Fiesole

Forse si poteva anche evitare. Siamo nel campo degli sfottò, va bene. Trattasi di gergo da tifoso, di frasi sentite e risentite, di scritte impresse sui muri e sui cassonetti della città. Però quel «Juve m....» a tutta curva non ha dato di Firenze una bellissima immagine. Le televisioni non hanno ripreso la coreografia, ma tutti l'hanno comunque vista. Ecco, invece di un messaggio in negativo, ne avremmo preferito uno in positivo, una di quelle coreografie che sono rimaste nella storia e che continuano a vivere sugli sfondi dei telefonini e dei computer. Lo scrive La Nazione.