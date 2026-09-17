Nazione: "Atta verso il rientro contro il Napoli, mentre Dragusin resta in dubbio"

Situazione da monitorare nelle prossime ore

Archiviata la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Pisa, la Fiorentina è tornata immediatamente al lavoro per preparare la sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica all’ora di pranzo. Paolo Vanoli attende buone notizie sulle condizioni di Arthur Atta e Radu Dragusin, entrambi alle prese con situazioni differenti.

Le indicazioni più incoraggianti arrivano da Atta. Il centrocampista non ha preso parte alla gara contro il Pisa non a causa di un infortunio, ma nell’ambito di un programma di lavoro personalizzato. L’ex Udinese è regolarmente a disposizione e, salvo imprevisti, dovrebbe tornare direttamente nell’undici titolare contro il Napoli, nell’ultima gara prima della lunga sosta.

Situazione da monitorare, invece, per Dragusin. Il difensore è stato sostituito all’intervallo del derby a causa di un lieve affaticamento muscolare. Il cambio effettuato in via precauzionale sembra aver evitato conseguenze più importanti, ma saranno gli accertamenti e l’allenamento odierno a fornire indicazioni definitive sulla sua disponibilità per la sfida di domenica. A riportarlo è La Nazione.