Il futuro di Giancarlo Antognoni è in bilico. Lui spera di restare alla Fiorentina, è rientrato dalle sue vacanze in Grecia con la moglie. A giorni arriverà una risposta definitiva dopo l’offerta dei viola. Per ora nessun riavvicinamento. Lo scrive La Nazione.

