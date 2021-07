Nazione, Antognoni in contropiede, pronto a far causa alla Fiorentina: ecco i punti di scontro

Antognoni ha inoltrato ricorso ad uno studio legale di fiducia per sollevare svariate obiezioni sulla legittimità del recesso dal contratto con la Fiorentina e sullo sfruttamento “intensivo ed esclusivo” della sua immagine di campione del mondo senza un adeguato compenso. I punti che Antognoni confuta alla sua ex società sono i seguenti: la modalità del recesso e la mancata erogazione per intero del “compenso variabile”, la contestazione di alcune frasi attribuite a Joe Barone dopo il divorzio con il dirigente che finirebbero per ledere gravemente l’immagine di Antognoni e infine lo sfruttamento esclusivo ed intensivo dell’immagine del campione senza un “adeguato, specifico ed equo” compenso. La Fiorentina nel frattempo ha preferito non rispondere, facendo sapere di essersi già espressa a tempo debito. Lo scrive La Nazione.

