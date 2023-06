Nazione, Amrabat via dalla Fiorentina? I viola non faranno sconti, operazione che non si chiuderà a breve

Resta sempre sul tavolo la questione relativa al futuro di Amrabat. Il Barcellona al momento pare passato in seconda, se non in terza fila. Difficile per il club catalano ripetere l’offerta di 40 milioni presentata a gennaio (ci aveva provato anche il Chelsea) che la Fiorentina aveva rifiutato scientemente per non privarsi di un elemento importante per la volatona finale. Difficile anche che le attuali pretendenti si ripresentino con la stessa cifra. Un rischio calcolato e accettato, anche se per meno di 30 milioni difficile che i viola lascino partire il marocchino; destinazione Atletico Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Premier. In questo ordine rigoroso. Operazione che difficilmente si chiuderà a breve. Lo scrive La Nazione.

