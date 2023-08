Nazione, Amrabat, resta viva l’ipotesi Arabia Saudita, la Fiorentina vuole chiudere in fretta. Dominguez l’idea ma servono 15 milioni

Tutto tace sia sul fronte United che su quello relativo alla Juventus. Resta valida anche l’ipotesi Arabia Saudita. La Fiorentina vorrebbe chiudere in fretta la cessione per provare un colpo importante a centrocampo. Detto di Vera, il preferito rimane sempre Dominguez, che non rinnoverà il suo contratto con il Bologna. Ma servono ancora 15 milioni. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SMENTITA SU BONUCCI