Nazione: “Amrabat atteso al Viola Park. L’obiettivo della Fiorentina è tenere alto il suo prezzo”

Resta ancora da definire la posizione di Amrabat che di fatto è il viola che dovrà liberare il posto proprio per favorire l’innesto brasiliano.Il mercato attorno al marocchino sembra essere entrato in una nuova fase di stallo dopo l’accelerata della settimana scorsa da parte del Manchester United. La sensazione è che l’entourage del centrocampista sia sì tentato dall’avventura inglese ma che allo stesso tempo sia in attesa di nuovi movimenti sul giocatore. Magari dalla Spagna (dove Amrabat vorrebbe andare a giocare), o forse dall’Arabia Saudita, dove il centrocampista vedrebbe riconoscersi un ingaggio faraonico e assolutamente diverso da quello che potrebbe raggiungere in Europa.

Il discorso, salvo sorprese dell’ultima ora, è questo: Amrabat è atteso dalla Fiorentina per rispondere alla convocazione di Italiano in occasione del ritiro al Viola Park. Quindi – tenuto ovviamente conto che il mercato chiuderà fra poco meno di un mese e mezzo –, la Fiorentina avrà a disposizione tutto il tempo per aspettare la proposta d’acquisto giusta, tenere ’alto’ il prezzo del cartellino del marocchino e ovviamente, lavorare in sintonia con Amrabat e il suo procuratore per cercare la strada di mercato che possa essere la migliore e più ricca per tutti. Lo scrive La Nazione.

