Nazione, 6 i giocatori della Fiorentina in Nazionale: convocazione last minute per Nico Gonzalez

La sosta di fine settembre era attesa a gloria in casa Fiorentina. Cerchiata di rosso più di qualsiasi altro momento. La squadra di Italiano, pur vincendo contro il Verona, è arrivata allo stop piuttosto bisognosa di tirare il fiato. Da giovedì pomeriggio (quando riprenderanno gli allenamenti) al 2 ottobre (giorno in cui i viola saranno di scena a Bergamo) il tecnico tornerà finalmente ad avere la possibilità di allenare la sua squadra. Le sedute riprenderanno senza i nazionali impegnati in giro per il mondo. Non sono tantissimi questa volta, anche se Italiano avrebbe fatto volentieri a meno della convocazione in extremis di Gonzalez con l’Argentina.

Noti i problemi al tallone di Nico, i dirigenti viola avevano tirato un sospiro di sollievo nel vederlo escluso dai convocati definitivi (insieme a Quarta, un altro che ha bisogno di recuperare e allenarsi), ma la mezzora con gol contro il Verona ha cambiato le carte in tavola. L’infortunio di Dybala ha fatto il resto. Gonzalez è volato così negli Stati Uniti, dove l’Argentina lavorerà per l’ultima volta prima del Mondiale ed in programma ci sono le amichevoli contro Honduras (sabato prossimo) e Giamaica (mercoledì 28). Altri sei calciatori della prima squadra sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Jovic e Terzic con la Serbia, Zurkowski con la Polonia, Barak con la Repubblica Ceca, Kouame con la Costa d’Avorio ed Amrabat con il Marocco. Ripartiamo proprio da quest’ultimo, uscito acciaccato contro il Verona. Ha risposto ugualmente alla convocazione, sarà valutato dai medici della nazionale ma la Fiorentina è piuttosto tranquilla sulle sue condizioni. Se tutto andrà bene giocherà due amichevoli in preparazione al Mondiale contro Cile e Paraguay il 23 ed il 27 settembre.

La Nations League la farà da padrona fra gli europei. La Serbia di Jovic e Terzic (Milenkovic è rimasto a curarsi a Firenze, sarà disponibile dopo la sosta) giocherà contro Svezia e Norvegia il 24 e 27 settembre. La Repubblica Ceca di Barak sarà impegnata negli stessi giorni contro Portogallo e Svizzera. Zurkowski e la Polonia scenderanno in campo contro Olanda e Galles il 22 ed il 25. Infine la Costa d’Avorio di Kouame, che giocherà contro Togo e Guinea (24 e 27 settembre). Italiano dovrà fare a meno anche di diversi giovani che si allenano in pianta stabile con la prima squadra. Kayode, Favasuli ed Amatucci sono stati convocati dall’Italia Under 19. Krastev e Toci hanno raggiunto rispettivamente i ritiri di Bulgaria e Albania Under 21. Lo scrive La Nazione.

