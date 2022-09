Nazione, 3 partite in 8 giorni per la Fiorentina: solo 48h per il Bologna

La Fiorentina deve stringere i denti e fare i conti con un calendario fitto. I viola, infatti, dovranno resistere fino a domenica 18 settembre, poi arriverà una sosta di campionato che interromperà un tour de force iniziato il 14 agosto, con la vittoria casalinga contro la Cremonese. Giovedì ci sarà il primo impegno del girone di Conference, al Franchi contro i lettoni dell’RFS Riga, fischio d’inizio alle 18:45. Appena due giorni per preparare la sfida successiva, che sarà domenica alle 15 allo stadio Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Dopo aver affrontato Arnautovic e compagni la Fiorentina dovrà nuovamente pensare all’Europa e in particolare alla trasferta in Turchia, giovedì 15 settembre (ore 21) infatti i viola saranno di scena sul campo dell’Istanbul Basaksehir. Infine la gara in programma domenica 18 settembre, al Franchi contro l’Hellas Verona (ore 15) del tecnico fiorentino Gabriele Cioffi. Alla fine quattro partite in undici giorni, (di cui tre in otto giorni con due trasferte). Sicuramente servirà il contributo di molti calciatori perché con ogni probabilità si vedranno quattro formazioni diverse. Lo scrive La Nazione.

