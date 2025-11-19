Nazione: “19 mila presenti per Fiorentina-Juve, l’obiettivo è il sold out con oltre 20 mila”

Prosegue la vendita dei tagliandi per la sfida di sabato tra Fiorentina e Juventus, col dato aggiornato che parla di quota 19mila presenti: il numero tiene conto dei circa 13mila abbonamenti staccati in estate e degli oltre 6mila tagliandi venduti per il big match del Franchi, che si giocherà a questo punto in un clima a incandescente, nonostante i cantieri di cui è oggetto da mesi lo stadio.

La speranza del club viola, in ogni caso, è quella di superare nelle prossime ore quota 20mila spettatori e di avvicinarsi a quello che potrebbe essere il primo sold out della stagione (fin qui mai raggiunto specie per il difficile momento che la squadra sta vivendo e che non ha certo invogliato i tifosi ad accorrere ai botteghini). Sold out la Curva Ferrovia (che nonostante il delicato momento della formazione di Vanoli potrebbe scegliere di realizzare ugualmente una coreografia) così come, ormai, i due parterre mentre restano alcuni tagliandi sia in Maratona che soprattutto in tribuna coperta. Esaurito da giorni il settore ospiti. Lo riporta La Nazione.