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I nazionali tornano a Firenze, da domani tutti al lavoro in vista della partita contro la SPAL

Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione per quanto riguarda i rientri degli ultimi giocatori impegnati con le maglie delle rispettive nazionali. Infatti, oltre a Davide Astori (reduce dall...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 13:03
I nazionali tornano a Firenze, da domani tutti al lavoro in vista della partita contro la SPAL - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione per quanto riguarda i rientri degli ultimi giocatori impegnati con le maglie delle rispettive nazionali. Infatti, oltre a Davide Astori (reduce dalla disastrosa eliminazione degli azzurri dal mondiale), a breve faranno rientro a Firenze anche Simone Lo Faso, Nikola Milenkovic, German Pezzella e Carlos Sanchez. Gli ultimi due, tuttavia, torneranno ad allenarsi con i compagni solo a partire dalla giornata di domani, in vista della partita che domenica vedrà i viola opposti alla SPAL.

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