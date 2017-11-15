I nazionali tornano a Firenze, da domani tutti al lavoro in vista della partita contro la SPAL
Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione per quanto riguarda i rientri degli ultimi giocatori impegnati con le maglie delle rispettive nazionali. Infatti, oltre a Davide Astori (reduce dall...
Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione per quanto riguarda i rientri degli ultimi giocatori impegnati con le maglie delle rispettive nazionali. Infatti, oltre a Davide Astori (reduce dalla disastrosa eliminazione degli azzurri dal mondiale), a breve faranno rientro a Firenze anche Simone Lo Faso, Nikola Milenkovic, German Pezzella e Carlos Sanchez. Gli ultimi due, tuttavia, torneranno ad allenarsi con i compagni solo a partire dalla giornata di domani, in vista della partita che domenica vedrà i viola opposti alla SPAL.