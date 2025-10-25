Natali: “Fortini bel giocatore. Giocano quelli in forma. L’esperto lavorerà più forte per riguadagnare il posto”

Cesare Natali ex giocatore di viola e Bologna, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare della Fiorentina che affronterà i felsinei nella sfida del Franchi, domani sera alle ore 18:00. Queste le sue parole: “Pioli e la squadra, devono ritrovare un pò di certezza e compattezza. Per la viola è stata una bella vittoria quella di Vienna. E’ arrivato un risultato positivo, lontano dalle mura amiche. Nonostante non stia vivendo un momento positivo, ha giocato bene e ha fatto vedere delle belle cose”.

“Contro il Bologna non sarà una partita facile, perché è una squadra consolidata, che gioca insieme da anni e in campionato sta facendo quella per cui è costruita, cioè lottare per l’Europa. Un’ipotetica vittoria viola potrebbe far scattare qualcosa nella testa dei ragazzi di Pioli. Sicuramente dovrà fare una prestazione di livello, soprattutto per esprimere al meglio quelle qualità che la squadra ha, ma che fin’ora non è riuscita a dimostrare. Non sarà facile migliorare i 65 punti dello scorso anno, perché vorrebbe dire fare una stagione sopra le righe, dove ti giocheresti l’accesso alla Champions. La Fiorentina è una grande squadra ed è giusto che la piazza abbia l’ambizione di arrivare in alto. Io vivo all’estero da anni, ma non c’è questa pressione che c’è in Italia, se non arrivano risultati, sia dal pubblico, che dalla stampa. L’allenatore è una garanzia, ma i giocatori devono metterci qualcosa in più, soprattutto a livello mentale per reagire alle difficoltà”.

“Fortini gran bel giocatore, con potenzialità importanti. Il giovane, paradossalmente, è quello che ne risente meno delle pressioni e della situazione negativa. Devono giocare i giocatori che stanno bene. Il giocatore esperto lavorerà di più per riguadagnarsi il posto. Fa parte della competizione sana dentro la squadra”.