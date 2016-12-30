Nardella: "Stadio? Felice che la Fiorentina abbia rispettato i tempi, ora la valutazione del progetto"

Con Della Valle saremo pronti per la presentazione del progetto alla città

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha commentato con entusiasmo la presentazione del progetto del nuovo stadio da parte della Fiorentina: "Mi compiaccio del fatto che la Fiorentina sia riuscita a presentare il progetto per il nuovo stadio a Firenze entro i termini stabiliti, a questo punto gli uffici provvederanno alla valutazione. Sono altrettanto felice che con Della Valle saremo pronti alla sua presentazione alla città. Ad oggi non sono in grado di fare valutazioni, perché il progetto è arrivato appena 24 ore fa e quindi qualunque tipo di commento lo faremo viste tutte le tavole, tutte le schede".