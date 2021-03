Nardella: “Sì al Recovery Fund per il Franchi. Commisso? Mi aspetto più ambizione da parte sua”

“Franchi? Se lo Stato lo vincola come monumento – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella al Corriere Fiorentino -, ha anche la responsabilità di aiutare la città a tutelarlo e a renderlo funzionale. Recovery Fund? Sono fondi perduti destinati ai beni culturali. Quindi questi soldi sono solo per il Franchi e per riqualificare il quartiere, se non vanno usati saranno persi. Stiamo aiutando la Fiorentina nella battaglia per il Viola Park. Mi aspetto da Commisso una visione più ambiziosa, il restyling del Franchi è una sfida molto più difficile e bella che uno stadio nuovo. Lo stadio nuovo lo sanno progettare tutti”.

