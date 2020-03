“Io sono tra coloro che hanno incontrato di recente Nicola Zingaretti – ha detto il primo cittadino di Firenze Dario Nardella in un post sui suoi canali ufficiali – risultato positivo al Covid-19. Innanzitutto voglio fare un grande in bocca al lupo al nostro segretario per runa pronta guarigione. Appena ho saputo della notizia sono venuto a casa e qui rimarrò quindici giorni per motivi di precauzione secondo le prescrizioni che ci siamo dati con le autorità sanitarie. Sono in continuo contatto con l’ASL, sto bene non ho sintomi e lavoro da casa per seguire come sempre la nostra città e tutti voi. Siamo responsabili della nostra salute e di quella degli altri anche quando stiamo bene, dobbiamo affrontare una battaglia difficile ma alla fine ci rialzeremo tutti insieme”.