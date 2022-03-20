Nardella: "Se la Fiorentina giocherà al Franchi durante i lavori si allungheranno i tempi"

Il Nuovo Franchi avrà 42.000 posti. Ricorsi al TAR? Non scatterebbe mai la sospensiva

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato ai microfoni di A Tutto Gol, su Toscana TV: "Ieri sera mi sono divertito molto a San Siro, il risultato tutto sommato non è così negativo pareggiare con una delle squadre più forti. Mi sono piaciuti moltissimo Duncan e Torreira, ho visto molto bene Castrovilli. Ci poteva stare anche la vittoria ma non vivrei questa partita con amarezza. Le occasioni ci sono state da tutte e due le parti. Io che ero lì sentivo questo tifo incessante dei tifosi, c'era il sold out, la Fiorentina ha retto bene l'urto con uno stadio che era una bolgia".

"L'incontro per il Franchi con la Fiorentina è stato positivo, abbiamo analizzato il progetto, più lo vedo e più mi piace. Progetto equilibrato, sobrio, valorizza la storia, le forme dell'opera di Nervi. Mi ricorda un po' il progetto disegnato per il nuovo stadio dell'Inter e del Milan. Lo studio che ha vinto ha già realizzato 140 stadi nel mondo. Con Barone ed il suo team abbiamo analizzato un po' tutte le cose più rilevanti, i tempi, abbiamo concordato che il tavolo di lavoro si metterà subito all'opera. Agli spazi come Skybox, sale ospiti, la parte dei servizi, dei ristoranti, anche a quelli non legati alle attività sportive. Il progetto ha trovato una soluzione buona per le curve, che saranno molto più vicine al campo. Tra la curva nuova ed originale si trova una vera e propria sala congressi, le potenzialità di questo progetto sono straordinarie. Esamineremo anche le opportunità di investimento all'esterno".

"Lastra nuovo progetto schiaccerà l'impianto? Questo è uno dei concorsi internazionali più importanti mai realizzati, la giuria che ha scelto il progetto. Altri progetti mettevano ancora meno in risalto le caratteristiche dello stadio di Nervi. Con i dirigenti della Fiorentina ci troveremo entro massimo i primi di aprile, ieri a Milano ho avuto modo di riparlare con Barone. Il progetto è molto ambizioso. Con questo progetto la Fiorentina potrà giocare il più possibile dentro allo stadio? Sì ha un vantaggio, consente di valutare entrambe le opzioni ovvero di far coesistere i lavori con l'attività della squadra oppure quello di far giocare la squadra in un altro stadio e utilizzarlo tutto per i lavori, quasi certamente cambia la tempistica. Ci sono vantaggio e svantaggi da un lato e da un altro. Prenderà la Fiorentina la decisione che pensa possa essere la migliore".

"Quando vedremo la prima partita al nuovo stadio? Entro il 2026, abbiamo questa "spada di Damocle". Ricorso al Tar? Non scatterebbe mai la sospensiva, posso garantirlo da sindaco. Entro il 2023 dobbiamo appaltare i lavori, è una corsa contro il tempo ma abbiamo dimostrato che facciamo sul serio".

"Già sappiamo se ci sarà un intervento sui gradoni della tribuna? Il fatto che si discuta a Firenze è normale e mi fa piacere che ci sia molto interesse. È vero che bisogna vedere la funzionalità e comodità, i posti saranno 42.000, posti e distanze vanno seguiti i protocolli".

"Penso che tra me e Commisso sia maturato il rapporto, il patron ora conosce meglio i tifosi fiorentini, siamo esigenti. Abbiamo superato difficoltà che ci sono state, ma se mi guardo intorno vedo che in questi due anni il rapporto è più solido, abbiamo imparato a fidarci di più l'uno dell'altro".

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