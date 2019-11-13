Nardella: "Razzismo? La soluzione non è interrompere i gemellaggi ma isolare i razzisti"
Durante un'intervista a La Repubblica, il sindaco Nardella ha parlato del gemellaggio Fiorentina-Verona tornando sul pensiero della Bundu che voleva l'interruzione del gemellaggio: "Colgo la preoccupa...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 12:33
Durante un'intervista a La Repubblica, il sindaco Nardella ha parlato del gemellaggio Fiorentina-Verona tornando sul pensiero della Bundu che voleva l'interruzione del gemellaggio: "Colgo la preoccupazione di Bundu ma la soluzione non è cancellare i gemellaggi. Sarebbe come abbattere ponti, noi dobbiamo rilanciarli i gemellaggi e rinvigorirli con progetti forti. Isolando ogni forma di razzismo o discriminazione".