Labaro Viola

Nardella: "Razzismo? La soluzione non è interrompere i gemellaggi ma isolare i razzisti"

Durante un'intervista a La Repubblica, il sindaco Nardella ha parlato del gemellaggio Fiorentina-Verona tornando sul pensiero della Bundu che voleva l'interruzione del gemellaggio: "Colgo la preoccupa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 12:33
Nardella: "Razzismo? La soluzione non è interrompere i gemellaggi ma isolare i razzisti" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Verona
Nardella
Condividi

Durante un'intervista a La Repubblica, il sindaco Nardella ha parlato del gemellaggio Fiorentina-Verona tornando sul pensiero della Bundu che voleva l'interruzione del gemellaggio: "Colgo la preoccupazione di Bundu ma la soluzione non è cancellare i gemellaggi. Sarebbe come abbattere ponti, noi dobbiamo rilanciarli i gemellaggi e rinvigorirli con progetti forti. Isolando ogni forma di razzismo o discriminazione".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok