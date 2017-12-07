Nardella rassicura: "Non ci sono più ostacoli per procedere alla realizzazione del nuovo stadio"

Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha preso parte alla tradizionale cena natalizia tenutasi a Palazzo Vecchio. Queste le sue parole raccolte da violachannel.tv: "Spero che ai nostri giocator...

Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha preso parte alla tradizionale cena natalizia tenutasi a Palazzo Vecchio. Queste le sue parole raccolte da violachannel.tv: "Spero che ai nostri giocatori la città sia d'ispirazione. La buona notizia è che dopo il via libera per il progetto della nuova pista dell'aeroporto ormai non ci sono più ostacoli significativi per procedere con decisione alla realizzazione del nuovo stadio".