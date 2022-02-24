Nardella: "Per il Franchi altri 55 milioni. Il 7 marzo la presentazione del progetto vincitore"

Nardella svela un'ulteriore richiesta per la riqualifica dello stadio Franchi

Il sindaco Dario Nardella si è impegnato parecchio per far bene gli onori di casa anche perché non ha perso l’occasione per sciorinare le sue richieste al governo. «Quanto al Pnrr – ha sottolineato – sono felice di ricordare alla sua presenza che lunedì 7 marzo presenteremo il progetto vincitore del concorso internazionale di progettazione per il restauro e la riqualificazione dello Stadio Franchi, monumento di interesse nazionale, che a sua volta innescherà un progetto di rigenerazione dell’intero quartiere – con più di 80mila abitanti – di 450 milioni di euro con la nuova tramvia e nuovi spazi pubblici e verdi».

Poi la novità: «Ci candideremo per ottenere un finanziamento nell’ambito dei Piani Integrati delle Città Metropolitane già varati dal Ministero dell’Interno per coprire tutto il fabbisogno per la realizzazione del nuovo stadio». Più o meno una richiesta di altri 55 milioni di euro. Ma il cuore degli investimenti del Pnrr è rappresentato a Firenze dalle tramvie: un sistema di 7 linee, 3 delle quali già realizzate. «L’8 marzo – ha annunciato il sindaco – inizieranno i lavori della Variante al centro storico ed entro l’anno inizieremo i lavori della linea di Bagno a Ripoli». Lo scrive La Nazione.

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