Nardella: "Nuovo Franchi? Stiamo costruendo la casa della Fiorentina. Ho sentito Barone"

Il 7 marzo sveleremo il progetto vincitore del restyling del Franchi

Dario Nardella è stato ospite su Italia7, ecco alcune sue parole: "Il 7 marzo sapremo chi sarà il vincitore del concorso internazionale per il progetto del nuovo Franchi. Sono fiducioso e ottima perchè stiamo costruendo la nuova casa della Fiorentina e i rapporti sono molto buoni. Capisco che Commisso sia amareggiato. Credo che dobbiamo lasciarci alle spalle tutto questo. Ho sentito Barone negli ultimi giorni e non solo per il Franchi".

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