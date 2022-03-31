Nardella non ci sta: "Il nuovo logo della Fiorentina mi piace, ma a Firenze si fa polemica su tutto"
Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha incoraggiato la Fiorentina ad andare avanti per la sua strada nonostante le polemiche sul logo
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2022 13:09
Dario Nardella, sindaco di Firenze, dopo gli striscioni contrari al nuovo logo della Fiorentina, ha espresso la sua opinione a La Nazione con poche parole ma molto precise. Queste le sue dichiarazioni: "A me personalmente piace. Poi a Firenze si discute su tutto e si fa polemica, ma agli amici della Fiorentina dico: andate avanti".
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